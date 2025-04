Oficina Electoral de Lavalleja optimiza detalles de cara a las elecciones de mayo

Primera Página

En diálogo con Primera Página, Daniel Santos, jefe de la Oficina Electoral de Lavalleja (OEL), informó sobre los preparativos para las elecciones departamentales y municipales de mayo, incluyendo el plan de circuitos y la capacitación de voluntarios, con un padrón de 50.708 habilitados.

ORGANIZACIÓN

Santos explicó que la OEL gestiona varias tareas, entre otras "armar el plan circuital aprobado por la Corte Electoral (CE)”. Dijo que hay 143 circuitos en todo el departamento (119 urbanos y 24 rurales), con 50.708 habilitados. No ha habido modificaciones tanto en torno a los circuitos locales, como los que estarán en localidades del interior. Lo que si se modificó fue el número de habilitados para votar. De acuerdo a la depuración que hace el registro cívico en cada momento, hay menos habilitados que en la elección pasada donde habían 51.300 y ahora bajó a 50.708.

“En base a estos hechos, lo primario que teníamos en cuanto al comienzo de las tareas era saber qué circuitos teníamos, la cantidad de habilitados. Después empezamos con la Comisión Receptora de Votos (CRV) y sus los integrantes, quienes van a trabajar ese día durante la larga jornada a trabajar en las mesas, en los 143 circuitos. Esos voluntarios se anotaron previamente por la página web (CE) y pasaron a integrar lo que se llama un bolsón de voluntarios en la JEL".

CHARLAS Y SIMULACROS

Anunció que para después de Semana Santa "tenemos las charlas de las comisiones que van a ir desde el 23 de abril hasta el 8 de mayo y se van a realizar en el salón de actos del Instituto de Formación en Educación (IFE). Después será en las localidades del interior con los funcionarios públicos y escribanos. Ellos todavía tienen tiempo de anotarse por la página web de voluntarios o venir acá a la oficina a decir que están interesados en trabajar. De todas maneras, el sistema una vez cargada esa nómina, es aleatorio cómo se hace el procedimiento para adjudicar las mesas, no es manual, sino un sistema informático. La informática vino para quedarse en la CE y como es sabido, la CRV trabaja en una tablet y en esta instancia también va a trabajar así. Es bueno recordar que se hacen simulacros anteriores a la elección, cargando ciertos votantes para a ver si todo funciona correctamente. Se prueba la tablet en todo el país, a la misma hora se comienza ese trabajo de cargar todo y hacer hasta terminar el escrutinio".

"Eso es para ver si la tablet tiene alguna falla. De hecho está acompañando la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), y todo lo relacionado a la capacitación con las Ceibalitas (Plan Ceibal) y la Facultad de Ingeniería", señaló.

GESTIÓN MANCOMUNADA

Santos reconoció que la CE le solicita apoyo al Plan CEIBAL para capacitar a funcionarios sobre el proceso electoral. Detalló las candidaturas de los partidos y recordó que la elección se llevará a cabo el 11 de mayo, con plazos para presentar hojas de votación.

"La CE informáticamente no tiene ni los medios ni los recursos para llevar adelante esta tan importante tarea, por lo tanto se solicita al Plan CEIBAL el apoyo para la capacitación sobre el trabajo en las tablet. Los funcionarios públicos tienen una parte presencial con nosotros, con los instructores de Lavalleja, que van a recorrer el departamento y además van a estar en el IFD a partir del 23 de abril. A su vez tienen una parte de curso online que es obligatorio, lo tienen que hacer y aprobar, porque tienen una prueba a su vez para realizar".

Indicó que a partir de ahí "le dan el certificado que hizo el curso, que resulta fundamental para poder participar y después para tener beneficio de los días que tienen al día siguiente a la elección y cinco días más que se le otorgan".

CANDIDATOS

Detalló que los candidatos a intendente son Mario García y Carol Aviaga por el Partido Nacional (PN); Sergio Charquero por Asamblea Popular (AP); Luis María Carresse y Robert Bouvier por el Partido Colorado (PC); Daniel Ximénez y Javier Umpiérrez por el Frente Amplio (FA). Es importante acotar que Cabildo Abierto (CA) tuvo la renuncia de titulares y suplentes, por lo tanto no tienen candidatos. “Esas son las candidaturas que tenemos en el departamento de la Lavalleja".

Destacó que cada candidatura "va a tener una multiplicidad de hojas de votación, principalmente encaminadas hacia la Junta Departamental de Lavalleja (JDL)".

ELECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE HOJAS

Santos recordó que el día de la elección departamental será el próximo domingo 11 de mayo, de 8:00 a 19:30 horas. Si hay electores en el circuito a la hora 19:30, habrá una hora de prórroga.

"El plazo para presentar las hojas de votación vence el 11 de abril a las 00:00 horas y la OE a partir del 1 de abril comienza jornadas de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 horas atendiendo al público. Aquella agrupación política que presente hojas de votación el día 11 de abril tiene 48 horas para que quede firme esa hoja. Las hojas se presentan, se ponen a exposición y las mismas pueden venir e impugnarlas cualquier ciudadano, por cualquiera de las razones que fundamenten".

Mencionó que la JE resolverá o no "si la impugnación es válida o no. Si no lo hace, de todas maneras todos los antecedentes van a pasar a la CE porque en última instancia es quien va a decidir".

SOLO CON LA CREDENCIAL CÍVICA, O MENCIONANDO NÚMERO Y SERIE

El principal de dicha Oficina Electoral departamental advirtió que se vota "solamente con Credencial Cívica (CC). Quien no tenga CC ese día, se presenta en el circuito que le corresponde, enuncia su serie y número de credencial y ahí va a estar el cuaderno de hojas electorales que tiene su foto y el padrón, y vota normalmente. Todos los inscritos en el Registro Cívico Nacional (RCN) que cumplan 18 años al 11 de mayo --día de la elección-- están habilitados".

"Es importante resaltar que para estas elecciones, el departamento cuenta con nuevas alcaldías, además de la José Pedro Varela, Solís de Mataojo y Mariscala, tenemos a Zapicán y Pirarajá", concluyó Santos.